La nuova CUPRA Raval debutterà il 9 aprile

La presentazione ufficiale della nuova CUPRA Raval è prevista per il 9 aprile. La casa automobilistica spagnola ha comunicato che il modello sarà svelato in quella data, consolidando la propria strategia di passaggio verso una mobilità elettrica. La vettura rappresenta un passo importante per il marchio, che mira a combinare l’aspetto emozionale con le nuove tecnologie elettriche.

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia è partito. La nuova CUPRA Raval sarà svelata ufficialmente il 9 aprile, segnando un passaggio importante nella strategia del marchio spagnolo, sempre più orientato verso una mobilità elettrica dal forte contenuto emozionale. Non si tratta di una semplice citycar elettrica, ma di un progetto che punta a ridefinire il ruolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Formula E, a Madrid sfide in pista fra sport e innovazione: dalle Gen3 Evo alla prova della nuova Cupra RavalAl circuito di Jarama, alle porte di Madrid, il Cupra Raval E-Prix è l'occasione per creare un triplice racconto: approfondire il regolamento del... Cupra a Milano: la Raval elettrica ridefinisce il design nel 2026Il marchio spagnolo CUPRA ha scelto Milano come palcoscenico per il lancio del suo nuovo manifesto culturale, intitolato Beyond The Known. CUPRA Raval - Spec Ad Temi più discussi: La nuova Cupra è pronta al debutto; Nuova CUPRA Raval: il 9 aprile debutta la nuova elettrica urbana; Cupra Raval: ecco il teaser in vista del debutto; Cupra Raval, parte il conto alla rovescia: la scopriremo il 9 aprile. La nuova CUPRA Raval debutterà il 9 aprileCUPRA Raval sarà svelata il 9 aprile: citycar elettrica con design audace e anima sportiva, pensata per una nuova mobilità urbana ... adnkronos.com Cupra Raval, parte il conto alla rovescia: la scopriremo il 9 aprileLa nuova Cupra Raval sarà svelata il 9 aprile: compatta elettrica di segmento B, promette prestazioni sportive e prezzo competitivo intorno ai 25.000 euro per conquistare il mercato europe ... motorbox.com Il countdown è iniziato: CUPRA #Raval sta per arrivare 9 Aprile - h 09.30 facebook Cupra Raval: ecco il teaser in vista del debutto x.com