Cupra e Seat spingono sull' elettrico attesa per la Raval

Cupra e Seat puntano sull’elettrico e si preparano al lancio della nuova Raval. Durante la presentazione dei risultati finanziari, l’amministratore delegato Markus Haupt ha spiegato che la congiuntura economica e gli investimenti sostenuti hanno influenzato le performance delle aziende. La notizia si concentra sulle strategie di sviluppo e sui numeri recenti senza entrare in dettagli sulle cause o sui piani futuri.

È stato un anno di grande soddisfazione, il 2025, per Seat e Cupra, ma solo in termini di vendite e non di risultati finanziari. I due marchi del gruppo Volkswagen hanno fatto segnare infatti il record storico di consegne con 586.300 vetture, con un incremento del 5,1%; un risultato ottenuto grazie anche alla forte crescita di vendite dei modelli elettrificati, pari al 62,9% per quelli ibridi plug-in e al 65,9% per quelli elettrici puri. Una riprova dell’efficacia della strategia intrapresa in questo campo dal gruppo tedesco che ha intravisto nella controllata iberica un forte potenziale nel campo della mobilità a batteria. E non è un caso, dunque, che l’area di Martorell, nei pressi di Barcellona, sia stata scelta per la realizzazione di un’importante nuova fabbrica di assemblaggio di batterie, prossima ormai all’operatività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

