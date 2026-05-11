Cuorgnè premiati i giovani | il messaggio di Sara continua a vivere

A Cuorgnè, si sono svolti i riconoscimenti ai giovani, con un messaggio portato avanti da una ragazza che ha condiviso la sua esperienza di superamento dei limiti fisici. Sara ha raccontato come abbia trasformato le difficoltà in occasioni per mettersi in gioco, grazie anche al supporto di alcune persone che l’hanno aiutata a partecipare a un evento di ballo al castello. L’evento ha coinvolto molti giovani del territorio.

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? Punti chiave Come ha trasformato Sara i suoi limiti fisici in opportunità concrete?. Chi ha aiutato la giovane a partecipare al ballo al castello?. Cosa hanno scoperto gli studenti leggendo i disegni di Sara?. Perché la famiglia ha deciso di lanciare un concorso letterario?.? In Breve Premiazione tenutasi il 7 maggio 2026 presso l'Istituto XXV Aprile di Cuorgnè.. Irene, madre di Sara, ha condiviso aneddoti con l'editore Pietro Pintore.. Concorso nato dopo la prima edizione conclusasi ad aprile presso il Liceo Gramsci.. Sara ha affrontato la fibrosi cistica e un trapianto di polmoni nel 2016.. Giovedì 7 maggio 2026, l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore XXV Aprile-Faccio di Cuorgnè ha accolto gli studenti e i docenti per celebrare i vincitori del concorso letterario intitolato L’Amore che guarisce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuorgnè, premiati i giovani: il messaggio di Sara continua a vivere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Progetto "CostruiAMO il futuro", premiati i giovani talenti delle scuole di AvellinoIl concorso provinciale di progettazione "CostruiAMO il Futuro" è promosso dall'I. Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani imprenditori di ConfcommercioConfcommercio Brindisi – Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani Imprenditori di Confcommercio “Brindisi Future...