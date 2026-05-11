Cuore Orvietana la vittoria vale la salvezza Sforza stende Poggibonsi ai supplementari

Nella partita tra l'Orvietana e il Poggibonsi, la vittoria è arrivata ai tempi supplementari con un gol di Sforza, garantendo così la salvezza per la squadra locale. La sfida si è conclusa con il punteggio di 1-0 dopo i tempi supplementari, con la formazione di casa schierata in campo con un 3-5-2. Durante il match, sono stati apportati diversi cambi, inclusi subentri come quelli di Sforza e Marchegiani.

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