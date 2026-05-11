Cuore Orvietana la vittoria vale la salvezza Sforza stende Poggibonsi ai supplementari
Nella partita tra l'Orvietana e il Poggibonsi, la vittoria è arrivata ai tempi supplementari con un gol di Sforza, garantendo così la salvezza per la squadra locale. La sfida si è conclusa con il punteggio di 1-0 dopo i tempi supplementari, con la formazione di casa schierata in campo con un 3-5-2. Durante il match, sono stati apportati diversi cambi, inclusi subentri come quelli di Sforza e Marchegiani.
ORVIETANA 1 POGGIBONSI 0 dts ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Savshak, Berardi, Ricci; Tronci, Citarella (32’st Sforza), Lobrano, Arsenijevic (2’st Simic), Mauro (47’st Marchegiani); Caon, Panattoni (39’st Nhaga). A disp.: Porta, Ciavaglia, Dida, Tittocchia, Canini. All.: Pascali. POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Martucci, F. Borri (9’pts Cardoselli), Salto; El Dib (32’st Valenti), Zuccherato, Masini (43’st Magnati), Ciacci (28’st Shenaj), Rodio (28’st Ndiaye); Giustarini (37’st Gerbino), Boriosi. A disp.: Pacini, Borghi, L. Borri. All.: Consonni. Arbitro: Cavacini di Lanciano (AA: Monaco di Chieti – Pone di Nola; IV: Spagnoli di Tivoli). Rete: 2’sts Sforza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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