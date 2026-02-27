Celtic eliminato nonostante la vittoria al ritorno mentre Giroud segna la vittoria del Lille ai supplementari

Il Celtic si è dovuto arrendere nonostante una vittoria nel ritorno, mentre il Lille ha conquistato la qualificazione grazie a un gol di Giroud nei supplementari. La sfida tra le due squadre si è conclusa con esiti diversi, lasciando aperta la discussione sulle dinamiche di questa fase della competizione. La partita ha visto momenti di tensione e grande intensità in campo.

Otto club si sono qualificati per gli ottavi di finale di Europa League dopo il ritorno degli spareggi a eliminazione diretta giovedì sera. Il Nottingham Forest, in difficoltà nella Premier League, era tra queste squadre, superando complessivamente 4-2 contro il Fenerbahce nonostante la sconfitta per 2-1 al City Ground, con Callum Hudson-Odoi che ha segnato l'importantissimo gol della rimonta. Tuttavia, è stata la fine del cammino del Celtic in Europa in questa stagione, quando è stato eliminato complessivamente per 4-2 contro il Suttgartt nonostante la vittoria per 1-0 in Germania grazie al gol di Luke McCowan al primo minuto.