Gli Juniores del San Piero a Sieve hanno vinto il campionato provinciale del girone B, confermando la loro supremazia dall'inizio alla fine della stagione. La squadra ha ottenuto il primo posto dopo aver disputato tutte le partite del torneo senza perdere posizione in classifica. La vittoria è stata ufficializzata al termine dell'ultima giornata, consolidando il titolo e chiudendo un percorso ricco di successi.

Gli Juniores del San Piero a Sieve si aggiudicano la vittoria del campionato Provinciale girone B al termine di una stagione comandata dall’inizio alla fine. Un traguardo meritato, frutto di impegno, sacrificio e grande spirito di squadra. Grande merito al lavoro svolto dagli allenatori Massai, Galeotti e Zanieri, che hanno guidato il gruppo con competenza e passione, insieme al direttore sportivo Gabriele Lelli che ha costruito questa squadra fantastica. Queste le parole della dirigenza della società mugellana: "Ragazzi avete dimostrato talento e determinazione in ogni partita: godetevi questo successo indimenticabile". Molto bello lo striscione appeso sulle tribune dello stadio dai familiari e sostenitori della squadra nell’ultima partita del campionato con questa scritta: "È tutto vero.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cuore, grinta e gloria. Il San Piero è campione

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