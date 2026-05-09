A San Piero in Bagno la sfida del cuore | Cesena e Sampierana insieme per il Calcio Integrato
A San Piero in Bagno si terrà un evento di calcio integrato tra le squadre di Cesena e Sampierana, previsto per sabato 30 maggio alle 17 presso lo stadio comunale “P. Campodoni”. La partita rappresenta una collaborazione tra le due realtà sportive e si inserisce in un’iniziativa che promuove l’inclusione attraverso il calcio. L’incontro è aperto al pubblico e vuole valorizzare l’esperienza di sport condiviso.
Il prossimo sabato 30 maggio presso lo stadio comunale “P. Campodoni” di San Piero in Bagno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 si terrà la partita di calcio tra il Cesena e la Sampierana. Questa volta, però, non si parla delle due squadre rispettivamente di Serie B e di Eccellenza, ma parliamo delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Erano presenti anche il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, la sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e la responsabile di settore di Anci Toscana Rosa Schina stamani a Firenze, a Palazzo Vecc facebook