A San Piero in Bagno la sfida del cuore | Cesena e Sampierana insieme per il Calcio Integrato

A San Piero in Bagno si terrà un evento di calcio integrato tra le squadre di Cesena e Sampierana, previsto per sabato 30 maggio alle 17 presso lo stadio comunale “P. Campodoni”. La partita rappresenta una collaborazione tra le due realtà sportive e si inserisce in un’iniziativa che promuove l’inclusione attraverso il calcio. L’incontro è aperto al pubblico e vuole valorizzare l’esperienza di sport condiviso.

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