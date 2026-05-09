A San Piero in Bagno la sfida del cuore | Cesena e Sampierana insieme per il Calcio Integrato

Da cesenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Piero in Bagno si terrà un evento di calcio integrato tra le squadre di Cesena e Sampierana, previsto per sabato 30 maggio alle 17 presso lo stadio comunale “P. Campodoni”. La partita rappresenta una collaborazione tra le due realtà sportive e si inserisce in un’iniziativa che promuove l’inclusione attraverso il calcio. L’incontro è aperto al pubblico e vuole valorizzare l’esperienza di sport condiviso.

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Il prossimo sabato 30 maggio presso lo stadio comunale “P. Campodoni” di San Piero in Bagno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 si terrà la partita di calcio tra il Cesena e la Sampierana. Questa volta, però, non si parla delle due squadre rispettivamente di Serie B e di Eccellenza, ma parliamo delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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