Cuore e grinta dell’Under 19 del Manfredonia | 0-0 contro il Gravina

Da ilsipontino.net 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 ha affrontato il Gravina in una partita valida per il turno infrasettimanale del campionato Juniores Nazionale. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-0, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi senza riuscire a segnare. La partita si è svolta in casa del Manfredonia, davanti al pubblico presente allo stadio.

?Si chiude con un pareggio per 0-0 la sfida casalinga dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 contro il Gravina, valida per il turno infrasettimanale del campionato Juniores Nazionale.?Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti disputano una prova solida e convincente, riuscendo a contenere la quinta forza del girone e sfiorando in più occasioni il vantaggio. Con questo punto il Manfredonia sale a quota 20 punti in classifica, ritrovando compattezza difensiva dopo la trasferta calabra. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

