L'Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 ha affrontato il Gravina in una partita valida per il turno infrasettimanale del campionato Juniores Nazionale. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-0, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi senza riuscire a segnare. La partita si è svolta in casa del Manfredonia, davanti al pubblico presente allo stadio.

?Si chiude con un pareggio per 0-0 la sfida casalinga dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 contro il Gravina, valida per il turno infrasettimanale del campionato Juniores Nazionale.?Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti disputano una prova solida e convincente, riuscendo a contenere la quinta forza del girone e sfiorando in più occasioni il vantaggio. Con questo punto il Manfredonia sale a quota 20 punti in classifica, ritrovando compattezza difensiva dopo la trasferta calabra. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cuore e grinta dell’Under 19 del Manfredonia: 0-0 contro il Gravina

Articoli correlati

Leggi anche: Turno infrasettimanale per l’Under 19 del Manfredonia Calcio

Gravina contro Allegri: «Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione. Si è convinti che più si urla…»Lobotka alla Juve, bianconeri realmente interessati al centrocampista del Napoli? Tutta la verità su questa trattativa Openda Juve, l’attaccante...

Una selezione di notizie su Cuore e grinta dell'Under 19 del...

Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | Con cuore e grinta il Verona rimonta il Bologna e guadagna i tre punti; Pallanuoto A2, Arenzano cuore e grinta: ultimo quarto da urlo e Camogli KO; Macca cuore e grinta, Licina e Puczka qualità Juve, Deme sprecone: Next Gen-Vis Pesaro, le pagelle; Nuova Sondrio: cuore e grinta della Juniores a Piacenza, goleada storica per l’Under 16.

Atalanta, la ricetta di Musah: Cuore, grinta e non mollare. E' ancora tutto da giocareDopo il pareggio in casa della Lazio, il centrocampista dell'Atalanta Yunus Musah ha parlato ai canali ufficiali del club: E' stato un. tuttomercatoweb.com

Rugby, per il Crc un successo di cuore e grintaUna vittoria di cuore e di grinta, da veri uomini. E’ quella conquistata dal Civitavecchia Rugby che al Moretti Della Marta ha superato anche il duro ostacolo dell’Unione Rugby San Benedet ... trcgiornale.it

Il cuore della pagina del Vangelo di Luca di oggi riguarda, molto probabilmente, l’insegnamento che Gesù offre sull’importanza dell’unità rispetto alla divisione. Gesù afferma con chiarezza: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina». È una verità sempre att - facebook.com facebook

Fino al 21 FEBBRAIO il "Truck Tour Banca del Cuore" ti aspetta a #Cittadella, dove potrai effettuare GRATUITAMENTE e in totale sicurezza un controllo per la valutazione dello stato di salute del tuo cuore Per informazioni: periltuocuore.it #Bancadel x.com