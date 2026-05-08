Il papa incontra la mamma del piccolo Domenico Gli ho regalato una foto e il libro che ho scritto Pregherà per lui

Il papa ha incontrato la madre di un bambino di nome Domenico durante una visita a Napoli, dove decine di migliaia di fedeli si sono radunati. La donna ha riferito di aver ricevuto una foto e un libro scritto dal pontefice, e ha detto che il bambino pregherà per lui. L’evento ha suscitato emozioni intense tra i presenti, creando ricordi indelebili.

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