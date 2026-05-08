Il papa incontra la mamma del piccolo Domenico Gli ho regalato una foto e il libro che ho scritto Pregherà per lui
Il papa ha incontrato la madre di un bambino di nome Domenico durante una visita a Napoli, dove decine di migliaia di fedeli si sono radunati. La donna ha riferito di aver ricevuto una foto e un libro scritto dal pontefice, e ha detto che il bambino pregherà per lui. L’evento ha suscitato emozioni intense tra i presenti, creando ricordi indelebili.
Un’emozione incontenibile, momenti incancellabili per Patrizia Mercolino tra le decine di migliaia di fedeli che hanno accolto a Napoli papa Leone XIV. Il pontefice, durante la visita al Duomo, ha voluto incontrare la mamma del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi in seguito a un trapianto di cuore non riuscito. A renderlo noto è il legale della famiglia del piccolo. Il papa incontra a Napoli la mamma del piccolo Domenico. L’Arcivescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, a margine della cerimonia del baciamano, ha spiegato al Pontefice chi fosse la signora che teneva per mano la figlia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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