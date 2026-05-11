Il mondo della cultura è al centro di recenti cambiamenti con il licenziamento di due figure di rilievo nel ministero. Alessandro Giuli, responsabile del settore, ha deciso di allontanare Emanuele Merlino e Elena Proietti, rispettivamente responsabile della segreteria tecnica e capo della segreteria personale. La decisione arriva in un momento di grande fermento legato anche al caso Regeni, mentre si cercano nuove strategie per gestire le questioni culturali e istituzionali.

Terremoto al ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia due figure centrali del suo staff: Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale. Decisione arrivata al culmine di tensioni che si trascinavano da settimane. Merlino avrebbe pagato la gestione del caso legato al mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto, al quale sono stati negati fondi statali. Elena Proietti, invece, sarebbe finita nel mirino di Giuli per non aver partecipato alla missione istituzionale a New York lo scorso mese. Ma il nucleo del terremoto politico e culturale è il caso del documentario su Regeni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cultura sempre più nel caos. Repulisti per il caso Regeni. Giuli licenzia il suo staff

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