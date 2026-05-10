Il ministro della Cultura ha licenziato tutto il suo staff. La decisione arriva in seguito alle indagini sul caso Regeni, che hanno coinvolto vari membri del suo team. Le autorità hanno avviato controlli e verifiche sui dipendenti, senza ancora comunicare i dettagli delle motivazioni ufficiali. La misura riguarda sia funzionari di ruolo che consulenti, e si inserisce in un procedimento più ampio di accertamenti. La situazione resta sotto osservazione da parte degli organi competenti.

ROMA – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, licenzia il suo staff. Secondo quanto riporta l’edizione online del Corriere della Sera sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MiC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ministero della cultura: Giuli licenzia il suo staff. Per il caso Regeni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Bufera al ministero della Cultura: Giuli licenzia il suo staff

Leggi anche: Terremoto al ministero della Cultura: Giuli licenzia i vertici del suo staff

Argomenti più discussi: Biennale d’arte di Venezia. Colloquio tra il Ministro Giuli e l’artista israeliano Belu-Simion Fainaru; Cinema, la Gdf al ministero della Cultura: nel mirino i soldi ai film. Ecco quali; Live In Roma, Giuli: Post Salvini? Pensavo fosse autocritica su assenteismo; Il ministro Giuli: Biennale, pasticcio di Buttafuoco: si è auto-commissariato.