Il dibattito politico si concentra su temi come cultura, sanità e diritti, con particolare attenzione alle posizioni dei 5 Stelle. Tra i protagonisti, Ricciardi e Silvestri hanno espresso le loro opinioni su questi argomenti. Secondo Tittarelli, cultura e sanità sono considerati diritti fondamentali, non semplici desideri. La questione palestinese viene collegata a molte tematiche politiche e civili affrontate nel discorso pubblico.

Cultura e sanità, che Tittarelli mette al centro, sono diritti, non desideri. La questione palestinese è legata ad ogni argomento politico e civile che può essere trattato. Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri, deputati del Movimento 5 Stelle, sono intervenuti a Macerata per supportare la candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli. In dialogo con la candidata Alice Verdicchio, insegnante di storia dell’arte, hanno raccontato la loro visione di grandi temi nazionali, Flotilla in primis: "La Palestina smuove le coscienze perché è la più profonda questione di classe al mondo - ha spiegato Ricciardi -, se noi fossimo stati al governo avremmo sospeso la fornitura di armi ad Israele e avremmo rotto l’alleanza militare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cultura, sanità e diritti. La visione dei 5Stelle. Ricciardi e Silvestri

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