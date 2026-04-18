Cgil Sanità assemblea e confronto per i diritti dei lavoratori all’ospedale di Gallipoli

La Funzione Pubblica Cgil Sanità ha organizzato una serie di assemblee, coinvolgendo membri e lavoratori del settore sanitario, sia a livello locale che nazionale. Le riunioni si concentrano sulle problematiche legate alla carenza di personale, ai rinnovi contrattuali non ancora effettuati sia nel settore pubblico che privato, e sulla tutela dei lavoratori delle Sanitaservice. L’obiettivo è discutere e confrontarsi sulle questioni che interessano gli operatori sanitari e il loro ambiente di lavoro.

GALLIPOLI - La Funzione Pubblica Cgil Sanità sta convocando numerose assemblee, sia territoriali che nazionali, per affrontare criticità quali la carenza di personale, i mancati rinnovi contrattuali nella sanità pubblica e privata, per la tutela dei lavoratori delle Sanitaservice, e più in.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Olimpiadi, la denuncia della Cgil su sicurezza e diritti dei lavoratoriÈ alta l’attenzione della Filcams Cgil di Sondrio sulle condizioni di sicurezza e sul rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori... Cessione Pierburg Livorno, l'assemblea dei lavoratori rinnova il mandato a Fiom-Cgil: "Obiettivi chiari, evitare scorciatoie"La posizione espressa dai dipendenti dello stabilimento di via Salvatore Orlando: "Prima di tutto garanzie occupazionali e continuità produttiva"... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanità pubblica Lombardia: manifestazione 11 aprile a Milano; SCIOPERO NAZIONALE DELLA SANITA’ PRIVATA E DELLE RSA VENERDI’ 17 APRILE CON MANIFESTAZIONE A ROMA; Sanità privata in sciopero tra contratti bloccati e profitti in crescita. Francavilla (Fp Cgil): Non solo rinnovi, servono regole certe; Sanità privata 17 aprile sciopero e manifestazione nazionale a Roma: Basta contratti fermi, servono risposte immediate. Cgil e Fp Cgil: sulla sanità ora servono scelte coraggioseDopo la fine del commissariamento, i sindacati chiedono alla politica capacità di spesa, assunzioni e un confronto urgente sull’emergenza urgenza ... cosenzachannel.it La parabola politica della Cgil: tra leggi popolari e il futuro di LandiniLa Cgil lancia due leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti. Strategia sindacale o trampolino politico per Maurizio Landini in vista del 2027? panorama.it "Fp Cgil e Uil Fp si riservano di intraprendere ogni forma di lotta sindacale sino, se necessario, alla proclamazione dello sciopero regionale del comparto sanità", scrivono - facebook.com facebook Oggi sciopero della sanità privata e sindacati in piazza, "contratto subito". Cgil, Cisl e Uil manifestano in piazza Santi Apostoli a Roma #ANSA x.com