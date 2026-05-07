La sanità pubblica e il suo futuro | a Senigallia arriva Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle

Domenica 10 maggio a Senigallia si terrà un incontro pubblico dedicato alla sanità. L’evento si svolgerà all’Auditorium San Rocco alle 12 e vedrà la partecipazione di Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, che discuterà delle questioni legate al sistema sanitario pubblico. L’iniziativa mira ad approfondire temi relativi al futuro e alle sfide della sanità nella regione.

SENIGALLIA – Domenica 10 maggio a Senigallia, all’Auditorium San Rocco, alle 12, si terrà un importante incontro pubblico dedicato al tema della Sanità.Una questione sempre più centrale per i cittadini e per il futuro del Paese.Ospite principale dell’evento sarà Riccardo Ricciardi, capogruppo del.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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