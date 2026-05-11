Cuggiono auto distrugge cappella | salvato il quadro del 1872

Un'auto ha sfondato le mura di una cappella nel comune di Cuggiono, causando danni alla struttura e al quadro conservato all'interno, risalente al 1872. Il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo senza ferite, mentre il dipinto è stato ritrovato tra le macerie. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'edificio e recuperare l'opera d'arte, che è stata trasportata in un luogo protetto.

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? Domande chiave Come ha fatto il giovane a uscirne illeso dopo l'impatto?. Cosa è successo al dipinto del 1872 tra le macerie?. Perché la strada è stata transennata subito dopo lo scontro?. Chi dovrà decidere come ricostruire il presidio sacro distrutto?.? In Breve Conducente di 22 anni colto da sonnolenza dopo il rientro dalla discoteca. Sindaco Giovanni Cucchetti documenta i danni sulla strada provinciale 117. Vigili del Fuoco di Inveruno e Milano intervengono sul luogo del sinistro. Via San Rocco transennata fino a lunedì per valutazioni tecniche e ricostruzione. Un violento impatto avvenuto alle ore 3:30 di notte tra sabato e domenica in via San Rocco ha distrutto una cappella votiva sulla strada provinciale 117, provocando la perdita di un quadro della Madonna di Pompei del 1872.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuggiono, auto distrugge cappella: salvato il quadro del 1872 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Auto fuori strada centra una cappella: salvato dai vigili del fuoco un quadro del 1872 della Madonna di Pompei Cuggiono, si schianta in auto contro una cappella con un quadro storico raffigurante la Madonna di PompeiCuggiono (Milano), 10 maggio 2026 – Esce di strada e va a schiantarsi contro una cappella votiva contente un quadro storico. Argomenti più discussi: Cuggiono, auto fuori controllo distrugge la cappella della Madonna del Rosario; Incidente nel Milanese: boato nella notte, auto si schianta contro la cappella e la distrugge; Auto distrugge la cappella della Madonna del Rosario nel Milanese: lo schianto dopo un colpo di sonno; Auto distrugge la cappella della Madonna del Rosario.