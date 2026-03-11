Allevamento abusivo di cani in palazzo abbandonato | salvati cuccioli di malinois VIDEO

Da agi.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato è intervenuta a Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, in un immobile abbandonato dove si sospettava che fossero rinchiusi dei cani destinati a una compravendita illegale. Durante il controllo sono stati trovati e salvati alcuni cuccioli di malinois, che si trovavano all’interno dello stabile. L’operazione ha portato al recupero degli animali e al blocco dell’attività illecita.

AGI - La  Polizia di Stato  è intervenuta a  Torino  all'interno di uno  stabile abbandonato  del quartiere  Madonna di Campagna, dove vi era il sospetto che si trovassero rinchiusi dei  cani  allo scopo di una  compravendita illegale  degli stessi. Grazie alla  segnalazione  sulla linea  112  da parte di alcuni residenti, insospettiti dal trasporto di alcuni  cuccioli di razza  all'interno del condominio in questione da parte di due uomini, i poliziotti delle Volanti del Commissariato San Donato e dell'UPGSP eseguivano un accurato controllo all'interno dello stabile. L'immobile, composto da quattro piani, si presentava in stato di  completo abbandono, con masserizie varie accatastate nei locali, e in  condizioni fatiscenti. 🔗 Leggi su Agi.it

allevamento abusivo di cani in palazzo abbandonato salvati cuccioli di malinois video
© Agi.it - Allevamento abusivo di cani in palazzo abbandonato: salvati cuccioli di malinois (VIDEO)

Articoli correlati

VIDEO & FOTO/ Scoperto e sequestrato allevamento abusivo di cani nel NapoletanoErano costretti a vivere in spazi angusti, tra rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi: un allevamento di cani di piccola taglia,...

L’allevamento abusivo di cani sequestrato a NapoliUn allevamento di cani di piccola taglia completamente abusivo è stato sequestrato dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di...

Una selezione di notizie su Allevamento abusivo

Temi più discussi: Allevamento abusivo a Chivasso, mamma e figli indagati con tre veterinari: 396 cani venduti, 230mila euro guadagnati, estorsioni e usura; Quattrocento cuccioli maltrattati venduti con falso pedigree: l’allevamento abusivo era a Chivasso; A processo i proprietari dell'allevamento abusivo di cani di Chivasso; Chivasso, chiuse le indagini su un presunto allevamento abusivo di cani.

Allevamento abusivo di cani nel Chivassese: sei indagati, chiesto il rinvio a giudizioCHIVASSO – Un presunto allevamento abusivo di cuccioli scoperto in un casolare della frazione Boschetto di Chivasso è al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Ivrea. Il pubblico min ... quotidianopiemontese.it

A processo i proprietari dell'allevamento abusivo di cani di ChivassoUna donna di 65 anni e i suoi due figli di 27 e 35 dovranno comparire il 5 maggio davanti al giudice per l'udienza preliminare. Gli animali erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie ... rainews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.