Allevamento abusivo di cani in palazzo abbandonato | salvati cuccioli di malinois VIDEO

La Polizia di Stato è intervenuta a Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, in un immobile abbandonato dove si sospettava che fossero rinchiusi dei cani destinati a una compravendita illegale. Durante il controllo sono stati trovati e salvati alcuni cuccioli di malinois, che si trovavano all’interno dello stabile. L’operazione ha portato al recupero degli animali e al blocco dell’attività illecita.

AGI - La Polizia di Stato è intervenuta a Torino all'interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, dove vi era il sospetto che si trovassero rinchiusi dei cani allo scopo di una compravendita illegale degli stessi. Grazie alla segnalazione sulla linea 112 da parte di alcuni residenti, insospettiti dal trasporto di alcuni cuccioli di razza all'interno del condominio in questione da parte di due uomini, i poliziotti delle Volanti del Commissariato San Donato e dell'UPGSP eseguivano un accurato controllo all'interno dello stabile. L'immobile, composto da quattro piani, si presentava in stato di completo abbandono, con masserizie varie accatastate nei locali, e in condizioni fatiscenti.