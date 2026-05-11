Una vacanza in un hotel di una località caraibica si è conclusa con un ricovero ospedaliero e una richiesta di risarcimento di 30 mila euro. Nonostante le condizioni non apparissero gravi, la causa legale è stata persa, e i giudici hanno negato che ci fosse un collegamento diretto tra l’albergo e la malattia. La decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino tale nesso.

? Domande chiave Come è stato possibile perdere la causa nonostante le scarse condizioni?. Perché i giudici hanno negato il nesso tra hotel e malattia?. Quali dettagli della camera hanno causato il ricovero in terapia intensiva?. Quanto rischiano i viaggiatori se non riescono a provare la colpa?.? In Breve Richiesta di risarcimento da 550mila euro respinta dal tribunale di Rimini.. Malattia scoppiata durante il volo di rientro dopo il soggiorno nel 2018.. Condanna ai pensionati per 30 mila euro di spese legali sostenute.. Difficoltà legale nel dimostrare nesso causale tra hotel e legionella.. Una coppia di pensionati riminesi ha affrontato un ricovero in terapia intensiva dopo un viaggio a Cuba iniziato con problemi di igiene in hotel, finendo poi per dover pagare 30 mila euro di spese legali a seguito di una sconfitta in tribunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, vacanza finisce in ospedale: sconfitta legale da 30 mila euro

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