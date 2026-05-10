Cuba | nuovo generatore da 30.000€ per l’ospedale di Contramaestre

Un ospedale a Contramaestre riceve un nuovo generatore del valore di 30.000 euro, sostituendo quello installato nel 1991. La donazione è stata resa possibile attraverso una missione umanitaria, finanziata da enti e organizzazioni non specificate. La modifica mira a migliorare l’approvvigionamento energetico dell’ospedale, garantendo continuità nelle attività sanitarie. La consegna del generatore si è svolta nelle ultime settimane, senza dettagli sui soggetti coinvolti.

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