Cuba | nuovo generatore da 30.000€ per l’ospedale di Contramaestre
Un ospedale a Contramaestre riceve un nuovo generatore del valore di 30.000 euro, sostituendo quello installato nel 1991. La donazione è stata resa possibile attraverso una missione umanitaria, finanziata da enti e organizzazioni non specificate. La modifica mira a migliorare l’approvvigionamento energetico dell’ospedale, garantendo continuità nelle attività sanitarie. La consegna del generatore si è svolta nelle ultime settimane, senza dettagli sui soggetti coinvolti.
? Punti chiave Come può un ospedale operare con un generatore del 1991?. Chi ha finanziato la missione umanitaria per l'ospedale di Contramaestre?. Quali conseguenze ha l'embargo sulla vita quotidiana nelle province?. Perché i medici cubani devono razionare le medicine disponibili?.? In Breve Ospedale di Contramaestre assiste oltre 150.000 persone con tecnologie del 1991.. Missione umanitaria guidata da Marilena Grassadonia dura cinque giorni.. Provincia di Santiago affronta carenza alimentare e trasporti con carretti a cavallo.. Scuola di Matias ospita 250 bambini in turni dopo uragano Melissa.. A Cuba, la mobilitazione internazionale Let Cuba Breathe ha consegnato 30.🔗 Leggi su Ameve.eu
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