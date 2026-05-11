Crotone al Cardinale Reina il bassorilievo del Maestro Affidato dedicato alla Madonna di Capocolonna

A Crotone, presso la chiesa del Cardinale Reina, è stato collocato un bassorilievo realizzato dal Maestro Michele Affidato, orafo della Santa Sede. L’opera è stata creata in occasione del Settennale della Festa Mariana e rappresenta la Madonna di Capocolonna. Affidato ha deciso di celebrare la festività dedicata alla Vergine attraverso questa scultura, portando così alla luce la tradizione mariana locale.

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Il Maestro orafo della Santa Sede, Michele Affidato, in occasione del Settennale della Festa Mariana, celebra la festività e racconta la storia della devozione mariana crotonese. Nella giornata di domenica 10 maggio, nell’ambito delle celebrazioni mariane che accompagneranno la città fino alla conclusione del mese dedicato alla Vergine, presso la Chiesa del Santissimo Salvatore di Crotone si è svolto il Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Baldassare Reina, Vicario di Papa Leone XIV, concelebrato dall’Arcivescovo Alberto Torriani insieme al Clero crotonese. La celebrazione ha visto una numerosa partecipazione di fedeli, oltre alla presenza di autorità politiche, civili e militari, riunite nel segno della devozione verso la Madonna di Capocolonna, Patrona dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, al Cardinale Reina il bassorilievo del Maestro Affidato dedicato alla Madonna di Capocolonna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un bassorilievo del Maestro orafo Michele Affidato per celebrare Luigi LilioLa Calabria celebra Luigi Lilio con la creazione di un bassorilievo di Michele Affidato L’opera collocata presso la Cittadella regionale quale... Crotone, il maestro orafo Michele Affidato consegna un opera in argento al presidente Sergio MattarellaAL PRESIDENTE MATTARELLA UN BASSORILIEVO IN ARGENTO DI MICHELE AFFIDATO L’opera è stata consegnata nel corso dell inaugurazione fell anno Giudiziario... Argomenti più discussi: (VIDEO) Solenne pontificale a Crotone, il Cardinale Reina: La pietà popolare va custodita; Il Cardinale Reina a Crotone: La pietà popolare sia barriera contro ogni mentalità mafiosa; Crotone, consegnato al Cardinale Reina il bassorilievo di Affidato dedicato alla Madonna di Capocolonna; Crotone ai piedi della Madonna di Capo Colonna: l'abbraccio del Cardinale Reina nel rito del Cero. Nel solenne pontificale il cardinale richiama la comunità a giustizia, perdono e solidarietà: La devozione non resti solo tradizione #Attualita x.com Al Cardinale Reina il bassorilievo di Affidato dedicato alla Madonna di CapocolonnaCROTONE Nella giornata di domenica 10 maggio, nell’ambito delle celebrazioni mariane che accompagneranno la città fino alla conclusione del mese dedicato alla Vergine, presso la Chiesa del Santissimo ... corrieredellacalabria.it