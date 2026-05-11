Crosetto | missione a Hormuz solo con tregua Giuli a Palazzo Chigi
Il ministro della Difesa ha dichiarato che qualsiasi operazione italiana nell’area di Hormuz sarà possibile solo nel caso in cui venga raggiunta una tregua. Nel frattempo, un rappresentante del governo è stato visto entrare a Palazzo Chigi, senza ulteriori dettagli su eventuali incontri o decisioni in corso. La situazione nel Golfo Persico rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi della tensione nella regione.
Secondo il ministro Crosetto, sarà possibile una missione italiana a Hormuz solo se ci sarà una tregua. E intanto il ministro Alessandro Giuli è stato un’ora a Palazzo Chigi, convocato dai vertici del governo dopo la revoca di due dirigenti del ministero della Cultura. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Crosetto: missione a Hormuz solo con tregua. Giuli a Palazzo Chigi
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