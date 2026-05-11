Il ministro della Difesa ha dichiarato che qualsiasi operazione italiana nell’area di Hormuz sarà possibile solo nel caso in cui venga raggiunta una tregua. Nel frattempo, un rappresentante del governo è stato visto entrare a Palazzo Chigi, senza ulteriori dettagli su eventuali incontri o decisioni in corso. La situazione nel Golfo Persico rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi della tensione nella regione.

Secondo il ministro Crosetto, sarà possibile una missione italiana a Hormuz solo se ci sarà una tregua. E intanto il ministro Alessandro Giuli è stato un’ora a Palazzo Chigi, convocato dai vertici del governo dopo la revoca di due dirigenti del ministero della Cultura. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Crosetto: missione a Hormuz solo con tregua. Giuli a Palazzo Chigi

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