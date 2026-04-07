Durante una discussione alla Camera, il ministro della Difesa ha dichiarato che mantenere gli accordi internazionali non implica essere coinvolti in un conflitto. Ha specificato che l’Italia, come membro della Nato, non è in guerra con l’Iran, e ha fatto riferimento alle basi militari statunitensi presenti nel paese. La questione delle basi e delle relazioni con gli Stati Uniti è stata toccata nel contesto delle recenti dichiarazioni ufficiali.

«Rispettare gli accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra. Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l’Iran. Sappiamo far rispettare i trattati». Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente sull’utilizzo delle basi Usa in territorio italiano. «Nessun governo, di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti ». Crosetto: «Non possiamo assecondare rotture isteriche o subordinazione infantile». L’applicazione dei patti sull’uso delle basi militari americane in Italia, ha aggiunto Crosetto, «è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Basi militari Usa in Italia, l’informativa alla Camera di Crosetto

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