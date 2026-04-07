Alle 16 si tiene un'informativa urgente del governo alla Camera riguardo all'impiego delle basi militari italiane da parte delle Forze armate statunitensi. La discussione riguarda l'uso di strutture italiane per operazioni militari, in un momento di tensioni legate alla guerra in Iran. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui contenuti della comunicazione o sulle eventuali decisioni prese.

Il decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica? Iran, Crosetto: “Il rischio di questo conflitto è la follia. Non abbiamo imparato niente da Hiroshima” Referendum e figuracce di governo, Fdi è il partito che ha perso più voti nell’ultimo mese. La media dei sondaggi di Youtrend Idf agli iraniani: “Non prendete il treno o rischiate la vita”. Teheran esorta i giovani: “Catene umane intorno alle centrali elettriche”. Media: "Mojtaba Khamenei ricoverato, non è cosciente" Scade oggi l'ultimatum di Donald Trump al regime. Ma secondo fonti dell'amministrazione Usa ascoltate da Axios, il presidente Usa potrebbe potrebbe concedere altro tempo ai negoziati Il decreto Accise fa flop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, l’informativa di Crosetto alla Camera sull’uso delle basi militari Usa in Italia: la diretta

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Crosetto: Alzato al massimo il livello di protezione aerea nazionale: può succedere di tutto

Temi più discussi: Guerra contro l’Iran, chi dice la verità?; Le conseguenze (in)attese della guerra all'Iran; Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Iran, un mese di guerra: la scommessa persa di Trump per un conflitto breve diventato crisi globale.

Iran, la guerra in diretta, oggi scade l’ultimatum di Trump: Distruzione totale se Teheran non accetta il piano, Media: Khamenei in fin di vitaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi martedì 7 aprile: negoziati sempre più difficili tra le parti dopo la proposta ... fanpage.it

Trump: «L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani». Teheran rifiuta la tregua di 45 giorniLa diplomazia ha tentato un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi da un momento all'altro. La novità è che i mediatori hanno presentato ... leggo.it

"Dopo cinque settimane di guerra in Medio Oriente, è chiaro che solo una soluzione diplomatica potrà risolvere le cause profonde del conflitto. Qualsiasi attacco alle infrastrutture civili, in particolare agli impianti energetici, è illegale e inaccettabile. Questo - facebook.com facebook

I richiami alla #pace del Papa nella Settimana Santa invitano a non lasciarsi sopraffare da indifferenza e assuefazione, ma a credere nel “Dio che rifiuta la #guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerr x.com