Crosetto | ipotesi avvicinamento navi a Hormuz ma missione non parte

Il ministro della Difesa ha dichiarato che, sebbene ci siano ipotesi di avvicinamento delle navi a Hormuz, questa operazione non rientrerebbe nella missione ufficiale. Ha precisato che si tratterebbe di un’altra tipologia di missione, inserita in un contesto diverso rispetto a quella già avviata nella regione. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle modalità di questa possibile operazione.

«Un conto è far avvicinare le navi e un altro è dirigerle direttamente verso Hormuz. In quest’ultimo caso servirebbe prima l’approvazione di una nuova missione, che prevede prima la tregua, poi una cornice giuridica e infine l’autorizzazione parlamentare. Un altro conto è fare avvicinare le navi: non sarebbe una missione Hormuz, ma un altro tipo di missione che si configurerebbe all’interno di altre missioni. In questo senso mi sono state prospettate dallo Stato maggiore una serie di ipotesi, tra queste Gibuti. In ogni caso ne parleremo con il Parlamento da mercoledì». Così all’agenzia Ansa il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Quanto...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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