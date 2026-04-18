Il ministro della Difesa ha annunciato che l’Italia è pronta a partecipare a una missione di pace nello stretto di Hormuz, sottolineando la necessità di un fronte unito tra le Camere per approvare l’intervento. Ha fatto appello alla coesione nazionale affinché si favorisca il via libera a questa iniziativa, evidenziando la volontà di contribuire alla stabilità nella regione.

AGI - Guido Crosetto lancia appello alla coesione affinché le Camere diano il via libera a una missione di pace sullo stretto di Hormuz. “È una sfida che deve trovare – spiega il ministro della Difesa all’AGI – l’unità di tutto il Parlamento. Noi da tempo ci stiamo preparando per questo. Lo Stato maggiore della Difesa sta predisponendo il nostro impegno per una eventuale missione internazionale. Lo stretto di Hormuz è il sistema venoso della Terra, passano da lì una parte rilevante dell’ energia del mondo. Permettere la circolazione della navigazione interessa e tocca quindi tutti i cittadini”. Crosetto: "Siamo pronti a fare la nostra parte" .🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unito”

Notizie correlate

Meloni al tavolo per Hormuz: "Italia pronta a fare la sua parte"A Parigi la Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz all'Eliseo, un tavolo dei Volenterosi per garantire la libera circolazione...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Crosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unito; Il piano per la Difesa è pronto ma mancano i fondi: Il ministro Crosetto lancia l’allarme. E spiega: useremo la AI per proteggerci; Crosetto: Piano Difesa pronto ma servono scelte politiche e risorse; La Giornata Parlamentare. Meloni, niente rimpasto Governo va avanti. Crescono i rischi per i militari italiani in Libano.

Crosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unitoAGI - Guido Crosetto lancia appello alla coesione affinché le Camere diano il via libera a una missione di pace sullo stretto di Hormuz. È una sfida che deve trovare – spiega il ministro della Difesa ... msn.com

Guerra, la decisione di Crosetto: Siamo pronti. Cosa succedeIl ministro della Difesa Guido Crosetto rilancia l’ipotesi di una missione internazionale di pace nello Stretto di Hormuz e chiede un sostegno compatto da ... thesocialpost.it

Crosetto sull'attacco di Hezbollah in Libano: "Vogliono destabilizzare la regione" Il ministro della Difesa ha affermato che "nelle attuali condizioni, la missione UNIFIL non ha più senso". Annunciato l'impiego di cacciamine italiani nello Stretto di Hormuz per la li facebook

#Crosetto: in queste condizioni la missione #UNIFIL in #Libano non ha più senso, l'ho detto anche al segretario dell' #ONU x.com