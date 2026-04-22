Iran la guerra in diretta | Teheran sequestra due navi Msc a Hormuz Trump prolunga la tregua | Nuovi colloqui possibili già venerdì

Nelle ultime ore, il governo iraniano ha sequestrato due navi commerciali di una compagnia internazionale nel Golfo di Hormuz, suscitando preoccupazioni nella regione. Nel frattempo, un ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato la proroga di una tregua temporanea, con la possibilità di riprendere i colloqui già nel prossimo fine settimana. La situazione resta tesa dopo i recenti attacchi tra Israele e gli Stati Uniti, e i negoziati di pace sono considerati ancora instabili.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: tregua ancora fragile dopo il fallimento dei negoziati. Donald Trump ha esteso il cessate il fuoco mantenendo però il blocco navale ad Hormuz: "Stanno collassando economicamente". Teheran però parla di “stratagemma” per un attacco, mentre cresce la tensione nel Golfo. Pasdaran sequestrano 2 navi Msc: "Msc Francesca" e "Epaminondas".🔗 Leggi su Fanpage.it

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