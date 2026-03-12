Rubare farmaci oncologici è un gesto ignobile | Occhiuto sul furto all’ospedale di Melito Porto Salvo

Il presidente della regione ha condannato il furto di farmaci oncologici avvenuto all’ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo. Ha definito il gesto ignobile e ha espresso sdegno per quanto accaduto. La vicenda riguarda il furto di medicinali destinati ai pazienti affetti da cancro. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni pubbliche.

Il presidente della Regione Calabria commenta su X l'operazione della procura di Reggio Calabria e l'intervento dei carabinieri "Rubare farmaci oncologici destinati ai malati di cancro è un gesto ignobile. È vergognoso quanto accaduto all'ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo. Ringrazio l'Arma dei carabinieri e la procura di Reggio Calabria per aver smantellato questa banda di criminali senza scrupoli". I militari della compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip su richiesta della procura di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli.