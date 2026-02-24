Blitz dei carabinieri in un cantiere e un negozio a Melito di Porto Salvo | una denuncia e maxi sanzioni

I carabinieri di Melito di Porto Salvo hanno scoperto irregolarità in un cantiere e in un negozio, a causa di controlli mirati alla tutela dei lavoratori e della sicurezza. Durante le verifiche, hanno identificato violazioni nelle condizioni di lavoro e nel rispetto delle norme di sicurezza, portando a una denuncia e a sanzioni amministrative. Il blitz ha coinvolto anche il Nucleo antisofisticazioni e sanità e il Nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Calabria. La situazione è ora sotto osservazione.

L' operazione da parte dell'Arma, con il Nucleo antisofisticazioni e sanità e il Nucleo ispettorato del lavoro, conferma l'attenzione su sicurezza, lavoro e qualità alimentare Durante controlli mirati a tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo, con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, hanno scoperto irregolarità in un cantiere edile e in un negozio di alimentari, denunciando un uomo ed elevando sanzioni per oltre 6.000 euro. Nel dettaglio, il legale rappresentante di una società operante nel settore edile è stato denunciato alla procura della Repubblica di Reggio Calabria.