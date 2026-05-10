Individuato focolaio dell’ hantavirus sulla nave da crociera

Le autorità sanitarie hanno identificato il punto di origine del focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera. Dopo le indagini, si pensa che l’infezione sia partita da un’area specifica della nave. La scoperta arriva dopo aver analizzato i casi di persone contagiate e aver seguito i loro spostamenti all’interno della nave. La nave rimane sotto osservazione mentre si prosegue con ulteriori verifiche.

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I funzionari sanitari che indagano sul mortale focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ritengono ora di aver individuato il luogo in cui ha avuto inizio l’infezione. Le autorità argentine sospettano che il virus possa aver avuto origine durante un’escursione di osservazione ornitologica in una discarica a Ushuaia – la regione più meridionale del Paese – dopo che diversi passeggeri a bordo della MV Hondius sono stati contagiati da questa rara malattia. Tre passeggeri sono morti durante il viaggio della nave dall’Argentina a Capo Verde, mentre più di 150 persone sono rimaste bloccate al largo delle coste di Capo Verde mentre le autorità sanitarie lavoravano per contenere l’ epidemia.🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Individuato focolaio dell’ hantavirus sulla nave da crociera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus in crociera, Oms: trasmesso da uomo a uomo Notizie correlate Hantavirus, come si trasmette e cosa provoca. Il focolaio sulla nave da crocieraTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico c'è una coppia di anziani,... L’Argentina indaga sulle origini del focolaio da hantavirus sulla nave da crocieraRicostruire i primi contagi è fondamentale per tracciare i contatti e ridurre il rischio di un'ulteriore diffusione del virus Le autorità sanitarie...