Crisi Milan | il tracollo con l’Atalanta mette a rischio la Champions
Il Milan ha subito una pesante sconfitta in casa contro l’Atalanta, che ha aggravato una serie di risultati negativi e ha messo in discussione la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra ha mostrato difficoltà nel corso della partita e ora si trova a dover affrontare un momento complicato in campionato, con poche partite rimaste per cambiare rotta.
Il Milan sprofonda a San Siro sotto i colpi dell’Atalanta, certificando una crisi d’identità che ora mette seriamente a repentaglio l’accesso alla prossima Champions League. Nella serata di ieri, i rossoneri hanno incassato l’ennesima sconfitta stagionale, dissipando l’intero tesoretto di punti accumulato sulle inseguitrici e scivolando in una situazione di classifica critica a soli centottanta minuti dal termine del campionato. Sebbene la matematica offra ancora un appiglio alla formazione di Max Allegri, attesa da sei punti obbligatori contro Genoa e Cagliari, il sorpasso subito dalla Juventus e l’aggancio della Roma disegnano uno scenario da incubo per il club milanese.🔗 Leggi su Milanzone.it
Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A
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