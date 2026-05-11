Crisi Milan | il tracollo con l’Atalanta mette a rischio la Champions

Il Milan ha subito una pesante sconfitta in casa contro l’Atalanta, che ha aggravato una serie di risultati negativi e ha messo in discussione la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra ha mostrato difficoltà nel corso della partita e ora si trova a dover affrontare un momento complicato in campionato, con poche partite rimaste per cambiare rotta.

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Il Milan sprofonda a San Siro sotto i colpi dell’Atalanta, certificando una crisi d’identità che ora mette seriamente a repentaglio l’accesso alla prossima Champions League. Nella serata di ieri, i rossoneri hanno incassato l’ennesima sconfitta stagionale, dissipando l’intero tesoretto di punti accumulato sulle inseguitrici e scivolando in una situazione di classifica critica a soli centottanta minuti dal termine del campionato. Sebbene la matematica offra ancora un appiglio alla formazione di Max Allegri, attesa da sei punti obbligatori contro Genoa e Cagliari, il sorpasso subito dalla Juventus e l’aggancio della Roma disegnano uno scenario da incubo per il club milanese.🔗 Leggi su Milanzone.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Juve e Milan: il rischio Champions mette a rischio 100 milioni? Cosa scoprirai Come influirà il calo di punti sul budget estivo del Milan? Perché la Juventus rischia di bruciare i progressi di Spalletti? Quali... Milan, ancora una sconfitta. Va sotto 3-0 con l'Atalanta, poi reagisce (3-2) ma non basta. Champions a rischioMilan-Atalanta 2-3 RETI: 7' pt Ederson, 29' pt Zappacosta; 6' st Raspadori, 43' st Pavlovic, 49' st Nkunku (rig. Argomenti più discussi: Milan, crisi storica: solo un gol in cinque partite, Champions a rischio; Crisi Milan: ‘accusa’ per Allegri e i big rossoneri, il giudizio è pesante; Crisi Milan, girone di ritorno da incubo e l’attacco non segna da due mesi; Il QS in apertura: Milan in crisi, la partita più brutta dell'anno.