Milan ancora una sconfitta Va sotto 3-0 con l' Atalanta poi reagisce 3-2 ma non basta Champions a rischio

Da feedpress.me 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha perso 3-2 contro l'Atalanta in una partita valida per il campionato di Serie A. All'inizio, l'Atalanta ha segnato due gol nei primi 29 minuti, con reti di Ederson e Zappacosta. Nel secondo tempo, il Milan ha segnato due volte con Raspadori e Pavlovic, ma Nkunku ha trasformato un rigore all'ultimo minuto, chiudendo la partita con un gol di vittoria per l’Atalanta. La squadra milanese rischia di perdere la qualificazione in Champions League.

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Milan-Atalanta 2-3 RETI: 7' pt Ederson, 29' pt Zappacosta; 6' st Raspadori, 43' st Pavlovic, 49' st Nkunku (rig.). MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; De Winter 4.5 (13' st Athekame 6), Gabbia 5.5, Pavlovic 5; Saelemaekers 5, Loftus-Cheek 4.5 (1' st Nkunku 6.5), Ricci 5, Rabiot 5.5, Bartesaghi 5 (35' st Estupinan sv); Gimenez 5 (13' st Fullkrug 6), Leao 4.5 (13' st Fofana 5.5). In panchina: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. Allenatore: Allegri 4.5. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Scalvini 6 (3' st Kossounou 6 poi 18' st Ahanor 6), Hien 6.5, Kolasinac 6; Zappacosta 7 (10' st Bellanova 5.🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Milan, ancora una sconfitta. Va sotto 3-0 con l'Atalanta, poi reagisce (3-2) ma non basta. Champions a rischio
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