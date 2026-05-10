Milan ancora una sconfitta Va sotto 3-0 con l' Atalanta poi reagisce 3-2 ma non basta Champions a rischio

Il Milan ha perso 3-2 contro l'Atalanta in una partita valida per il campionato di Serie A. All'inizio, l'Atalanta ha segnato due gol nei primi 29 minuti, con reti di Ederson e Zappacosta. Nel secondo tempo, il Milan ha segnato due volte con Raspadori e Pavlovic, ma Nkunku ha trasformato un rigore all'ultimo minuto, chiudendo la partita con un gol di vittoria per l’Atalanta. La squadra milanese rischia di perdere la qualificazione in Champions League.

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