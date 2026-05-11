Crisi Meloni e caos Cultura | i licenziamenti di Giuli e la paura dei sondaggi

Dopo la sconfitta al referendum, il governo ha modificato alcune scelte e strategie. Sono stati licenziati due funzionari al Ministero della Cultura, uno per aver prodotto un documentario su Regeni, e un altro coinvolto in questioni legate a Delmastro e Santanchè. La situazione politica si aggrava con le tensioni interne e la preoccupazione per i sondaggi, mentre si susseguono altri cambiamenti e decisioni nel settore culturale.

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