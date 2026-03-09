I sondaggi rivelano una crisi di consenso per Fratelli d’Italia e Lega, che influisce anche sul governo guidato da Meloni. Il centrosinistra sta guadagnando terreno, mentre i partiti di centrodestra mostrano segnali di difficoltà. La situazione politica italiana si sta modificando rapidamente, con una diminuzione del supporto popolare per le principali forze di governo e un avvicinamento tra maggioranza e opposizione.

Il panorama politico italiano attraversa una fase di profonda ridefinizione, segnata da un’erosione dei consensi per l’area di governo e un accorciamento delle distanze con le opposizioni. Secondo le ultime rilevazioni di Termometro Politico, sebbene Fratelli d’Italia si confermi saldamente la prima forza del Paese con il 29,6%, la stabilità del partito di Giorgia Meloni non basta a blindare la coalizione. Il centrodestra, nel suo complesso, scivola al 45,8%, perdendo mezzo punto in una sola settimana. Questo calo è alimentato principalmente dalle difficoltà degli alleati minori, stretti tra l’ascesa di nuove formazioni e le tensioni internazionali che mettono alla prova la tenuta dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi, la crisi di Fratelli d’Italia e Lega è d’intralcio anche a Meloni. Centrosinistra in rimonta

