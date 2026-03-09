Sondaggi politici la crisi di FI e Lega mette in difficoltà anche Meloni | centrosinistra in rimonta

I sondaggi politici mostrano una perdita di consensi per la Lega, probabilmente influenzata dall'attenzione sul partito di Roberto Vannacci. Anche Forza Italia attraversa un momento difficile, mentre il centrosinistra sembra risalire nei sondaggi. Questa dinamica coinvolge anche il governo guidato da Meloni, che si trova in difficoltà a causa dei cambiamenti nelle preferenze degli elettori.

