Crisi in Medio Oriente | il presidente di TreValli Massimo Stronati a colloquio con il ministro Francesco Lollobrigida

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha incontrato questa mattina il presidente di TreValli Cooperlat durante la prima giornata di TuttoFood. L'incontro si è svolto a Jesi e ha coinvolto le due figure in un colloquio ufficiale. La visita si è concentrata sulla situazione del settore agricolo e alimentare in un periodo segnato da tensioni internazionali nella regione del Medio Oriente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

JESI – Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha incontrato questa mattina, lunedì 11 maggio 2026, il presidente di TreValli Cooperlat Massimo Stronati, in occasione della prima giornata di TuttoFood.Il confronto, a margine della cerimonia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi.

Il Ministro Francesco Lollobrigida festeggia la Pasqua con gli artigianiROMA – Il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, e il Presidente della CNA, Dario Costantini,...

Argomenti più discussi: Crisi Medio Oriente, Giorgetti: finita la politica dell’attendere, ora è tempo di agire; IAG aumenta gli utili del 77% nonostante la crisi del Medio Oriente; MEDIO ORIENTE, UNHCR: le ripercussioni della crisi mettono a dura prova gli sforzi umanitari anche al di fuori della regione - UNHCR; Tra Iran e Siria, l'Europa deve fare ancora i conti con il Medio Oriente.

medio oriente crisi in medio orienteViaggi e crisi in Medio Oriente: cosa sapere su rimborsi e assicurazioni(Teleborsa) - La crisi in Medio Oriente sta creando forti incertezze nel settore dei viaggi. Il Codacons ha pubblicato una guida sui diritti dei consumatori in caso di cancellazioni, aumenti dei costi ... finanza.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web