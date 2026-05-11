Crisi in Medio Oriente | il presidente di TreValli Massimo Stronati a colloquio con il ministro Francesco Lollobrigida
Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha incontrato questa mattina il presidente di TreValli Cooperlat durante la prima giornata di TuttoFood. L'incontro si è svolto a Jesi e ha coinvolto le due figure in un colloquio ufficiale. La visita si è concentrata sulla situazione del settore agricolo e alimentare in un periodo segnato da tensioni internazionali nella regione del Medio Oriente.
JESI – Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha incontrato questa mattina, lunedì 11 maggio 2026, il presidente di TreValli Cooperlat Massimo Stronati, in occasione della prima giornata di TuttoFood.Il confronto, a margine della cerimonia.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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