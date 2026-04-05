Il ministro dell’Agricoltura ha trascorso la Pasqua in compagnia degli artigiani, insieme al presidente della CNA. La visita si è svolta a Roma, dove sono stati condivisi momenti di confronto e solidarietà tra le parti. Nessun dettaglio riguardo a eventuali incontri o discussioni specifiche è stato reso pubblico. La visita si inserisce nella serie di iniziative ufficiali del ministro durante le festività.

ROMA – Il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, e il Presidente della CNA, Dario Costantini, festeggiano la Pasqua con gli artigiani. Un riconoscimento verso le oltre 500mila imprese artigiane che non abbassano le serrande nemmeno il giorno di Pasqua per garantire prodotti e servizi agli italiani. Il Ministro Lollobrigida e il Presidente Costantini hanno visitato un pastificio nei pressi di Roma, a sottolineare il recente riconoscimento dell’Unesco alla cucina italiana. “Sono orgoglioso di rappresentare migliaia di imprenditori che lavorano anche a Pasqua – ha detto Costantini – all’ultima assemblea abbiamo invitato la politica a entrare nelle piccole imprese per apprezzarne il valore e ascoltare le criticità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il Ministro Francesco Lollobrigida festeggia la Pasqua con gli artigiani

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