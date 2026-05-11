Crisi epilettica Martina soccorre l' amica grazie alle manovre imparate agli Scout | In un nanosecondo ho realizzato la situazione e deciso che dovevo aiutarla

Da vanityfair.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di diciassette anni di Chioggia ha assistito un'amica colpita da una crisi epilettica e l'ha soccorsa applicando le manovre che ha imparato negli Scout. In pochi istanti, ha capito la gravità della situazione e ha agito per mettere in sicurezza la compagna. La giovane pattinatrice ha mantenuto la calma e ha seguito le procedure apprese, evitando che la situazione peggiorasse fino all'arrivo dei soccorsi.

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Sangue freddo, tempestività e un corso estivo prezioso: così - racconta il Corriere del Veneto - Matilde Armelao, 17 anni, di Chioggia, studentessa dell’Istituto Tecnico Economico Mario Rigoni Stern di Asiago, è stata protagonista nei giorni scorsi di un intervento tempestivo che ha permesso di soccorrere una compagna colpita da una crisi epilettica mentre si trovava sullo scuolabus diretto a scuola. Matilde vive e studia ad Asiago perché pratica il pattinaggio a livello agonistico ed è vicina alle strutture nelle quale si allena. Tradisce l'orgoglio anche il padre Mauro Armelao, sindaco di Chioggia e poliziotto. «Le ho detto brava — sorride —.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Crisi epilettica, Martina soccorre l'amica grazie alle manovre imparate agli Scout: «In un nanosecondo ho realizzato la situazione e deciso che dovevo aiutarla»
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