Dopo un periodo di assenza, James Middleton è tornato sui social media condividendo un messaggio su Instagram. Nel post, ha spiegato di aver deciso di prendersi una pausa durante la Quaresima, rinunciando ai social, e ha ringraziato chi si è preoccupato per lui. La decisione di allontanarsi dalle piattaforme digitali è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul motivo della pausa.

A sopresa, nel weekend pasquale James Middleton è tornato attivo su Instagram, condividendo in un post alcune foto in famiglia, incluso un raro scatto della madre, Carole, insieme al figlio Inigo, mentre gli legge una favola nel verde della campagna inglese. Nel post, il 38enne James Middleton ha spiegato ai follower, preoccupati di non vedere più suoi post, il motivo della prolungata assenza dai social. «Siamo tornati», ha scritto James Middleton, 39 anni il prossimo 15 aprile. «Molti di voi mi hanno chiesto come stessi. Sono stato lontano dai social per un po' di tempo. La verità è che, durante questa Quaresima, ho deciso di rinunciare ai social (ed è stato meraviglioso). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - James Middleton «ricompare» dopo un periodo di pausa: «La verità è che, durante questa Quaresima, ho deciso di rinunciare ai social (ed è stato meraviglioso). Grazie per esservi preoccupati di me»

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James Van Der Beek è stato anche un marito e un padre meraviglioso (di 6 figli)La vita privata dell'attore, da 15 anni legato a Kimbery Brooks con cui ha anche affrontato quattro aborti.