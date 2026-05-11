Secondo un rapporto della FAO, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati significativamente. La crisi energetica e il conflitto in Iran, insieme allo stallo nello Stretto di Hormuz causato dal blocco iraniano, sono le principali cause di questa escalation. Questi fattori hanno contribuito a rendere più costose le materie prime agricole e alimentari a livello globale. La situazione riflette le tensioni geopolitiche che interessano la regione mediorientale e i loro effetti sui mercati alimentari.

Complice la crisi mediorientale e lo stallo nello Stretto di Hormuz, causato dal blocco dell’Iran e dal contro blocco degli Usa, che sta portando ad un aumento dei costi energetici, per il terzo mese consecutivo l ‘indice di riferimento dei prezzi mondiali delle materie prime alimentari è continua ad aumentare. Ad aprile il valore si è attestato in media a 130,7 punti, in crescita dell’1,6% rispetto al mese precedente e del 2,0% rispetto a un anno fa. A certificarlo è l’ultimo rapporto della FAO che fa notare come il prezzo dei cereali è aumentato dello 0,8% rispetto a marzo e dello 0,4% rispetto a un anno fa. Male anche il prezzo mondiale...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Crisi energetica e guerra in Iran spingono il prezzo del cibo alle stelle. Lo rivela un rapporto della FAO

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