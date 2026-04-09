Guerra in Iran e crisi energetica la richiesta della Cgil di Sondrio alle pubbliche amministrazioni | Più smart working
La Fp Cgil di Sondrio ha inviato questa mattina una comunicazione a tutte le Pubbliche Amministrazioni della provincia e al Prefetto, chiedendo di valutare con urgenza un possibile incremento temporaneo delle giornate di lavoro agile. La richiesta nasce in risposta alle tensioni legate alla crisi energetica e ai recenti sviluppi nel conflitto in Iran. La proposta mira a ridurre la presenza in sede e favorire lo smart working.
Questa mattina la Fp Cgil di Sondrio ha trasmesso una richiesta a tutte le Pubbliche Amministrazioni della nostra provincia e al Prefetto di Sondrio Anna Pavone per chiedere una valutazione urgente rispetto ad un ampliamento temporaneo delle giornate di lavoro agile per la situazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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