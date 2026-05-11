Crisi Electrolux le reazioni politiche Pd | Serve intervento immediato del Governo
La crisi di Electrolux ha suscitato reazioni anche nel mondo politico. Il Partito Democratico ha chiesto un intervento immediato del Governo, mentre le autorità locali si sono espresse contro il piano globale dell'azienda, che prevede un taglio di circa 1.000 posti di lavoro in Italia. La questione ha acceso il dibattito tra le forze politiche, con richieste di misure urgenti per tutelare l’occupazione nel settore.
Anche la politica locale scende in trincea contro il piano globale di Electrolux, che prevede per l'Italia un taglio di 1.700 posti di lavoro, di cui si stima 400 nella stabilimento di viale Bologna, a Forlì. I primi a intervenire sono gli esponenti Pd, con una nota dei consiglieri regionali.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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