Crisi Electrolux le reazioni politiche Pd | Serve intervento immediato del Governo

La crisi di Electrolux ha suscitato reazioni anche nel mondo politico. Il Partito Democratico ha chiesto un intervento immediato del Governo, mentre le autorità locali si sono espresse contro il piano globale dell'azienda, che prevede un taglio di circa 1.000 posti di lavoro in Italia. La questione ha acceso il dibattito tra le forze politiche, con richieste di misure urgenti per tutelare l’occupazione nel settore.

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