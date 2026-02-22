Menarini | Sindacati al Governo Serve un Intervento Immediato Preoccupazione per Valle Ufita e Bologna

I sindacati hanno chiesto un intervento urgente al Governo dopo che molte aziende della Valle Ufita e di Bologna hanno annunciato tagli e riduzioni di orario. La crisi nel settore metalmeccanico si fa sentire con forte intensità, portando lavoratori a vivere momenti di incertezza. I rappresentanti dei lavoratori hanno sottolineato la necessità di misure immediate per sostenere le imprese e salvaguardare i posti di lavoro. La richiesta è stata presentata in una riunione congiunta tra i sindacati e le autorità locali.

Pressioni su Palazzo Chigi per salvare il polo italiano degli autobus. Allarme per precariato e rischio chiusure in Irpinia e Emilia Avellino, 22 febbraio 2026 – I segretari nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici hanno alzato la voce, chiedendo al Governo di convocare urgentemente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il motivo? Menarini, l'unico stabilimento in Italia che assembla pullman, è in cassa integrazione ordinaria. E tutto per un buco nero di ordini mancati. Il colpevole principale? I ritardi nelle gare e negli appalti, che non solo rallentano la produzione, ma rischiano di schiantare una realtà industriale chiave in piena transizione tecnologica ed ecologica.