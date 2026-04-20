Nuova direttiva per le acque reflue | Serve l' intervento del Governo

Una recente direttiva europea sulle acque reflue ha suscitato richieste di intervento da parte di alcune istituzioni nazionali, che sottolineano la necessità di azioni rapide e condivise. Secondo le dichiarazioni ufficiali, è fondamentale definire una strategia chiara e credibile per affrontare le sfide legate alla gestione delle acque reflue. La discussione si concentra sulla capacità del governo di adottare decisioni efficaci in tempi brevi.

«La nuova Direttiva europea sulle acque reflue è un test di maturità istituzionale: servono scelte rapide, condivise e una road map credibile». Lo ha dichiarato Luca Mascolo, presidente di ANEA, e presidente dell’Ente Idrico Campano, intervenendo alla tavola rotonda “Il settore idrico italiano di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Acque reflue, perché la direttiva europea preoccupa il pharmaUna batosta da 10 miliardi di euro l’anno: l’industria del farmaco contro la direttiva sulle acque reflue. Via libera ai metal detector nelle scuole: cosa prevede la nuova direttiva del governoDopo l'uccisione dello studente diciottenne Aba Youssef, il governo firma ufficialmente la direttiva che apre alla possibilità di controlli con metal... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Parità e trasparenza salariale: le novità 2026; Trasparenza salariale: come le imprese italiane possono prepararsi alla nuova Direttiva; Catene di subappalto: verso una nuova direttiva UE?; Ectaa: la nuova direttiva non non è sufficiente per le situazioni di crisi. Nuova direttiva per le acque reflue: Serve l'intervento del Governo«La nuova Direttiva europea sulle acque reflue è un test di maturità istituzionale: servono scelte rapide, condivise e una road map credibile». Lo ha dichiarato Luca Mascolo, presidente di ANEA, e pre ... napolitoday.it Catene di subappalto: verso una nuova direttiva UE?Affrontare la questione delle catene di subappalto e del ruolo degli intermediari per tutelare i diritti dei lavoratori e contrastare la ... ipsoa.it Il 2025 ha confermato il trend di miglioramento della qualità dell'aria a livello nazionale. Ma la nuova Direttiva europea impone limiti più stringenti da raggiungere entro il 1 gennaio 2030 - facebook.com facebook