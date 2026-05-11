In un momento di forte crisi economica, molte persone incontrano difficoltà nel gestire le spese quotidiane, tra cui i costi dei concerti. La situazione ha portato a un calo di partecipazione agli eventi musicali e a un aumento delle preoccupazioni tra organizzatori e pubblico. Le difficoltà economiche si fanno sentire anche nel settore degli spettacoli dal vivo, influenzando le decisioni di acquisto e di presenza agli eventi.

di Pupo Stiamo attraversando un periodo di grave crisi economica. La gente fa fatica ad arrivare a fine mese eccetera eccetera. Questo è ciò che si sente dire in giro poi, ti capita di scambiare due chiacchiere con un amico che si occupa di organizzare concerti musicali dal vivo e viene fuori che per organizzare un concerto “qualsiasi”, da Vasco Rossi, passando per Jovanotti, Morandi, Rocco Hunt, fino arrivare a I Ricchi e Poveri, ci vogliono centinaia di migliaia di euro. Compensi che fanno decisamente a “cazzotti” con qualsiasi idea di crisi e restrizioni. E allora, se ogni tanto poi qualche consumatore si inalbera e pensa di essere preso per i fondelli, non dobbiamo stupirci.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi economica e prezzi dei concerti: colleghi, attenzione

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