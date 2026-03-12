Le Borse mondiali sono in calo a causa delle tensioni in Medio Oriente, che continuano a influenzare i mercati finanziari. I prezzi di petrolio e gas sono aumentati significativamente, dando un impulso ai costi energetici su scala globale. La crisi nel Medio Oriente ha portato a un aumento delle quotazioni di materie prime, mentre le borse subiscono le conseguenze di questa instabilità.

La situazione in Medio Oriente continua ad avere ripercussioni sui mercati internazionali e sui prezzi, soprattutto del petrolio. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Guerra e crisi economica, giù le Borse. Boom prezzi petrolio e gas

