La crisi economica in Russia deriva dall’aumento dei prezzi dei cetrioli e dai bonus elevati assegnati ai soldati. Le proteste dei cittadini si moltiplicano nei mercati e nelle piazze di diverse città, dove molti chiedono misure più efficaci per affrontare la difficile situazione. Le tensioni crescono tra chi si sente trascurato dalle autorità e chi protesta contro gli aumenti dei costi di vita. La situazione resta sotto osservazione, mentre la popolazione cerca di far sentire la propria voce.

A guardare Mosca con i suoi negozi aperti, i caffè, i bar, sembra di vedere una città ben isolata da ciò che accade al fronte. Dopo un primo choc dovuto alle sanzioni post invasione il 24 febbraio 2022, ricorrenza che arriva tra tre giorni, la spesa militare russa è aumentata e la sua economia ha avuto un boom. Alimentata dalle esportazioni di petrolio e gas, la Russia ha sfidato le previsioni occidentali di collasso economico, diventando invece la nona economia mondiale nel 2025, secondo il Fondo Monetario Internazionale, davanti a Canada e Brasile. Un balzo in avanti rispetto all'undicesimo posto in cui si trovava prima dell'inizio della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Prezzi alti e diritti calpestati. Cosa c’è dietro le proteste in IranDa circa una settimana, le piazze dell’Iran sono teatro di proteste diffuse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Crisi Ucraina-Russia: tutto quello che c’è da sapere; Russia, cosa c'è dietro la crisi economica: proteste per i prezzi choc dei cetrioli e bonus ricchissimi ai soldati; La Russia blocca Whatsapp. L’alternativa per 120 milioni di utenti è Max: come funziona; Zelensky: USA e Russia vogliono che cediamo il Donbass.

Russia, cosa c'è dietro la crisi economica: proteste per i prezzi choc dei cetrioli e bonus ricchissimi ai soldatiA guardare Mosca con i suoi negozi aperti, i caffè, i bar, sembra di vedere una città ben isolata da ciò che accade al fronte. Dopo un primo choc ... msn.com

Russia, i 14 punti chiave del disatro di Putin (e del declino di Mosca) dopo 4 anni di guerra in UcrainaSta per incombere il quarto anniversario della guerra in Ucraina che vede contrapposte le forze di Mosca e di Kiev e l'economia della Russia non è mai stata ... ilmessaggero.it

La Russia blocca WhatsApp, 100 milioni di utenti isolati: cosa sta succedendo - facebook.com facebook