Crisi climatica alluvione e conflitti nell' incontro con il fisico Antonello Pasini

Da forlitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, presso il circolo Aurora, si è tenuto un incontro intitolato “Crisi climatica, tra alluvione e guerre” con il fisico del clima e divulgatore Antonello Pasini come ospite. L'evento è stato organizzato nell’ambito del progetto regionale “Clima e legalità,” promosso da Materia dei Sogni e Parents for Future. Durante l’appuntamento, Pasini ha affrontato i temi legati ai cambiamenti climatici, alle alluvioni e ai conflitti legati a questioni ambientali.

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Il circolo Aurora ha ospitato domenica l'incontro dal titolo “Crisi climatica, tra alluvione e guerre” con ospite il professore Antonello Pasini, fisico del clima Cnr e divulgatore, all’interno del progetto regionale “Clima e legalità” organizzato da Materia dei Sogni e Parents for Future.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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