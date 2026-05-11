Crisi climatica alluvione e conflitti nell' incontro con il fisico Antonello Pasini

Domenica, presso il circolo Aurora, si è tenuto un incontro intitolato “Crisi climatica, tra alluvione e guerre” con il fisico del clima e divulgatore Antonello Pasini come ospite. L'evento è stato organizzato nell’ambito del progetto regionale “Clima e legalità,” promosso da Materia dei Sogni e Parents for Future. Durante l’appuntamento, Pasini ha affrontato i temi legati ai cambiamenti climatici, alle alluvioni e ai conflitti legati a questioni ambientali.

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