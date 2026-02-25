Le sfide del cambiamento climatico una serata di dibattito con il professore del Cnr Antonello Pasini

Venerdì 27 febbraio, a Santa Sofia, nella Galleria d’arte moderna “V. Stoppioni” di viale Roma, il professor Antonello Pasini presenterà il suo ultimo libro “La sfida climatica. Dalla scienza alla politica, le ragioni per il cambiamento”. Antonello Pasini è un fisico climatologo del Cnr e uno dei più autorevoli scienziati del clima italiani. Ha pubblicato numerosi articoli specialistici ma anche libri divulgativi. “La crisi climatica è un problema globale - spiega il professore introducendo la presentazione -. E’ una sfida scientifica che richiede una solida conoscenza dei processi su cui basare le nostre azioni ed è anche una sfida per la politica che ascolta poco la scienza, sottovaluta il tema del cambiamento climatico e se ne dimentica subito dopo i disastri che esso produce". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

