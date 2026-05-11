Una crisi legata a un debito di 70 milioni di euro mette in difficoltà circa 150 lavoratori di uno stabilimento. La situazione solleva interrogativi sulla possibilità di mantenere aperta la produzione senza l’intervento di un nuovo partner. Restano inoltre da chiarire chi si occuperà di saldare i 30 milioni di euro di debiti verso i fornitori. La vicenda coinvolge diversi attori del settore industriale e finanziario.

? Domande chiave Come potrà Stellantis garantire la continuità produttiva senza un nuovo partner?. Chi dovrà coprire i 30 milioni di debito verso i fornitori?. Quali soluzioni emergeranno dall'incontro decisivo del 21 maggio?. Come influirà il debito cinese sulla sopravvivenza dei siti di Lanciano?.? In Breve Debito di 30 milioni verso banche cinesi e 30 milioni verso fornitori.. Stellantis Atessa assorbe il 95% della produzione dei siti di Lanciano e Atessa.. Incontri decisivi fissati per il 21 e il 29 maggio 2026.. Chiusura prevista della composizione negoziata entro il mese di giugno 2026.. Nicola Manzi, segretario generale della Uilm Chieti-Pescara, ha espresso una forte preoccupazione lunedì 11 maggio 2026 dopo l’incontro avvenuto nella sede di Confindustria Medio Adriatico riguardo la crisi Baomarc.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Baomarc: 70 milioni di debito mettono a rischio 150 operai

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