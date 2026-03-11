Comuni in crisi | 8 miliardi di debito 8 milioni

Il bilancio dei comuni italiani mostra un debito totale che supera gli 8 miliardi di euro, con circa 8 milioni di persone coinvolte in questa crisi finanziaria. La situazione riguarda numerosi enti locali che si trovano in difficoltà nel gestire le proprie risorse. I dati evidenziano un quadro di dissesto che interessa molte amministrazioni comunali in diverse regioni del paese.

Il bilancio dei comuni italiani registra un dissesto finanziario che ha superato la soglia degli 8 miliardi di euro, coinvolgendo direttamente quasi 8 milioni di cittadini. La Corte dei Conti ha confermato che questa crisi economica non è uniforme ma segue una mappa geografica precisa, con il Sud Italia che assorbe la maggior parte del peso debitorio e casi isolati ma significativi al Nord. L’analisi della relazione ufficiale rivela che oltre 487 procedimenti sono tuttora in corso, interessando realtà amministrative diverse per dimensioni e complessità organizzativa. I dati indicano che le procedure di riequilibrio e dissesto avviate tra il 2024 e il primo semestre del 2025 hanno lasciato aperte situazioni critiche che richiedono interventi straordinari per evitare il collasso dei servizi pubblici essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

