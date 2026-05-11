Crisi AMU Ferrante | Prima i lavoratori
Il candidato sindaco del centrodestra ha incontrato i dipendenti dell'azienda municipale che si occupa del trasporto pubblico locale, in un momento di difficoltà finanziaria per l'azienda. L'incontro si è svolto presso la sede del comitato elettorale in via Cardito, ad Ariano Irpino. Durante l'incontro, sono stati affrontati i problemi legati alla crisi e alle condizioni dei lavoratori.
Ariano Irpino, il candidato sindaco del centrodestra Mario Ferrante ha incontrato, presso la sede del comitato elettorale di via Cardito, i dipendenti dell'AMU, l'azienda municipale che gestisce il trasporto pubblico locale della città e che versa in una grave crisi finanziaria.Al centro del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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